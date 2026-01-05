ذكرت وسائل إعلام ، الاثنين، أن الجيش السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات الديمقراطية (قسد) بمحيط دير حافر شرقي حلب.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر عسكري سوري قوله: "الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد بمحيط دير حافر شرقي حلب وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات".



وأوضح المصدر أن "هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أدت لوقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية"، مؤكدا أن "رد الجيش سيكون محدودا".