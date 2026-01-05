الصفحة الرئيسية
واشنطن تضيف 7 دول لقائمة دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة
واشنطن تضيف 7 دول لقائمة دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة
دوليات
2026-01-05 | 15:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
432 شوهد
أضافت
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي سيطلب من مواطنيها دفع وديعة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى
الولايات المتحدة
.
وأشارت
وزارة الخارجية الأمريكية
إلى أن الدول الجديدة المدرجة هي: بوتان،
بوتسوانا
، جمهورية إفريقيا الوسطى،
غينيا
، غينيا
بيساو
،
ناميبيا
، وتركمانستان، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.
وتضاف الدول الجديدة إلى القائمة التي تشمل سابقا: موريتانيا،
ساو تومي وبرينسيبي
، تنزانيا،
جامبيا
، مالاوي، وزامبيا، والتي أدرجت جميعها خلال أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وبذلك ترتفع قائمة الدول إلى 13 دولة، جميعها أفريقية باستثناء دولتين، مما يجعل الحصول على
التأشيرة
عملية مكلفة للغاية بالنسبة للكثير من المتقدمين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي
إدارة ترامب
لتشديد شروط دخول
الولايات المتحدة
، والتي تشمل إجراء مقابلات شخصية لمواطني جميع الدول الملزمة بالحصول على تأشيرات مسبقة، والكشف عن سجلاتهم على
وسائل التواصل الاجتماعي
لعدة سنوات، وتقديم معلومات مفصلة عن رحلاتهم السابقة وأفراد عائلاتهم وترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
واشنطن
التأشيرة الأمريكية
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وزارة الخارجية الأمريكية
وسائل التواصل الاجتماعي
ساو تومي وبرينسيبي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
