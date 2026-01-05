واشنطن تضيف 7 دول لقائمة دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة

وأشارت إلى أن الدول الجديدة المدرجة هي: بوتان، ، جمهورية إفريقيا الوسطى، ، غينيا ، ، وتركمانستان، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.وتضاف الدول الجديدة إلى القائمة التي تشمل سابقا: موريتانيا، ، تنزانيا، ، مالاوي، وزامبيا، والتي أدرجت جميعها خلال أغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وبذلك ترتفع قائمة الدول إلى 13 دولة، جميعها أفريقية باستثناء دولتين، مما يجعل الحصول على عملية مكلفة للغاية بالنسبة للكثير من المتقدمين.وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي لتشديد شروط دخول ، والتي تشمل إجراء مقابلات شخصية لمواطني جميع الدول الملزمة بالحصول على تأشيرات مسبقة، والكشف عن سجلاتهم على لعدة سنوات، وتقديم معلومات مفصلة عن رحلاتهم السابقة وأفراد عائلاتهم وترتيبات معيشتهم في الولايات المتحدة.