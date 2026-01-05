رودريغيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا

وأعلن خلال الحفل: "أقرر: أنت، المواطنة ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، تُمنحين صلاحيات الرئيس المؤقت لجمهورية فنزويلا البوليفارية. أهنئك".وكانت رودريغيز تشغل سابقا منصب نائبة الرئيس التنفيذية في حكومة الرئيس المعتقل .وأعلن للبرلمان قراره تنصيب رودريغيز في منصب القائمة بأعمال رئيس فنزويلا.يأتي هذا التكريس الرسمي لمنصبها المؤقت في خضم الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس وزوجته.