الجيش الإسرائيلي يعلن عن مخطط إيراني لاغتيال الشرع

وصدر هذا التحذير مؤخرًا في ظل فتح قنوات اتصال بين وسوريا.وتحذر مصادر في الجيش الإسرائيلي من أن " تتعاون مع جهات معادية أخرى لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع".ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية، ويستند إلى معلومات استخباراتية أمنية تشير إلى أن "الشرع يواجه تهديدات حقيقية، ما اضطره إلى بذل جهود كبيرة لحماية نفسه واستقرار نظامه".فيما اكدت المؤسسة الدفاعية الاسرائيلية أن "دروس السابع من تشرين الأول تستلزم الإصرار على وجود الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية".ووفقًا لموقف المؤسسة الأمنية، يُعرَّف هذا الوجود بأنه "درع أساسي للمستوطنات الواقعة على طول الحدود الإسرائيلية السورية".وجرت عدة مناقشات في الأشهر الأخيرة برئاسة ، وبمشاركة مسؤولين كبار في المؤسسة الدفاعية، حيث تقرر أن موقف هو عدم الانسحاب من الأراضي السورية ومنطقة .وصرح مصدر أمني رفيع في الجيش الإسرائيلي بأن كبار المسؤولين في الجيش أيدوا موقف وزير الدفاع في هذا الشأن.وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي، "تقسم السياسة الحكومية العمليات الإسرائيلية في إلى ثلاث مناطق رئيسية، الأولى هي المنطقة الأمنية على خط التماس، حيث تعمل القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود الدولية بين إسرائيل وسوريا، بهدف حماية التجمعات السكنية المجاورة بشكل مباشر، وكذلك التوغل داخل ".والمنطقة الثانية هي المنطقة الأمنية، التي تشمل الأراضي السورية ضمن نطاق 15 كيلومترًا تقريبًا من الحدود الإسرائيلية والتي تضم هذه المنطقة قرى وبلدات وطرقًا رئيسية، ويعمل الجيش الإسرائيلي على منع دخول الإرهابيين وتأسيسهم لبنيتهم التحتيةاما هي منطقة النفوذ، التي تمتد من جنوب السويداء إلى ضواحي دمشق. تُعرَّف هذه المنطقة بأنها منطقة منزوعة السلاح حيث تراقب إسرائيل ما يحدث، بهدف منع دخول العناصر المعادية، أو إدخال أنظمة أسلحة متطورة، أو إنشاء قواعد عسكرية.