سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين الامن وقسد

وبحسب وكالة الرسمية، فإن 3 مدنيين قتلوا وأصيب آخرين نتيجة الاشتباكات بين الامن وقسد، لافتاً إلى أن الجيش السوري بدأ باستهداف مواقع إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد في حي الشيخ مقصود، بحلب.من جهتها، ذكرت "الإخبارية السورية" أن قوى الأمن نفذت انتشاراً واسعاً في مناطق التوتر في المدينة، لمنع مسيّرات "قسد" من إلقاء قنابل على الأحياء السكنية