أوكرانيا تعلن قصف مستودع نفط وترسانة صواريخ في روسيا

أفاد مسؤول في الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بقصف مستودع نفط في منطقة ليبيتسك الروسية بالإضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما، بطائرات مسيرة.

وبحسب المسؤول، فإن القصف تسبب باندلاع حريق في مستودع النفط، ووقعت انفجارات قوية في الترسانة نتيجة الهجمات.



تأتي هذه الضربات بعد اجتماع في للدول المتحالفة مع في محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للنزاع الذي يدخل عامه الخامس قريباً.