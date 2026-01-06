الاعلامية سلوى غزاوي.. ما سبب وفاة زوجة تركي الدخيل؟

ما سبب وفاة زوجة تركي الدخيل؟انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول سبب وفاة سلوى عباس غزاوي، وحسب المصادر المقربة، فقد انتقلت إلى الله بعد صراع طويل مع مرض "عضال" في الفترة الأخيرة، وكانت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن إرادة الله كانت أسرع، لتترك خلفها إرثاً من الصبر والأخلاق الرفيعة.من هي سلوى عباس غزاوي؟رغم حرصها الدائم على الابتعاد عن الأضواء والعمل في صمت، كانت سلوى غزاوي نموذجاً للمرأة الداعمة لشريك حياتها في المحافل الدولية والدبلوماسية، وتنتمي إلى أسرة "غزاوي" العريقة، وهي أسرة لها تاريخ طويل في خدمة الدولة والمجتمع، ما يجعل رحيلها خسارة كبيرة على الصعيد الشخصي والمجتمعي.وتميزت غزاوي بالهدوء والالتزام، وسعت دائماً لدعم زوجها وزملائها، محافظة على القيم الأسرية والمجتمعية، ومثلت قدوة للمرأة السعودية في تقديم الدعم والمساندة داخل وخارج الوطن.