ترامب يقارن بين فنزويلا والعراق: بوش لم يحتفظ بالنفط لكننا سنفعل

وقال وفق قناة MS NOW، إن إدارته تخطط للاحتفاظ بالنفط المصادر من فنزويلا، بينما الأسبق لم تحتفظ بنفط .وأضاف: "في عام 2016، قلتُ إنه كان ينبغي علينا الاحتفاظ بالنفط. وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً. حسناً، كان ينبغي علينا الاحتفاظ بالنفط"، مضيفاً: "وسنعيد بناء منشآتهم النفطية المُتهالكة، وهذه المرة سنحتفظ بالنفط".وتابع: "أعتقد أننا نستطيع إنجاز ذلك في وقت أقل من ذلك، لكنه سيكلف الكثير من المال. سيتعين إنفاق مبلغ هائل من المال، وستنفقه شركات النفط، ثم سيتم تعويضها من قبلنا أو من خلال الإيرادات".