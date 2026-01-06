مقترح أمريكي جديد إلى سوريا وإسرائيل.. ماذا يتضمن

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "سيتم تجميد جميع الأنشطة العسكرية من الجانبين عند مواقعها الحالية، إلى حين التوصل إلى تفاصيل الترتيبات داخل خلية التنسيق".وأضاف المسؤول أن "كل طرف سيرسل ممثلين عنه إلى الخلية، على أن تركز أعمالها على المسارات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، إضافة إلى الجوانب التجارية".وأكد المسؤول الأمريكي أن "خلية التنسيق ستكون محرّك العملية، فيما ستتولى دور الوسيط على مدار الساعة".وفي منشور لاحق نقل الموقع عن المسؤول قوله: "قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل وسوريا مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح على جانبي الحدود".وأضاف المسؤول: "يشبه مقترح المنطقة الاقتصادية منزوعة السلاح مقترحًا مماثلا قدّمته لإنشاء منطقة مماثلة في لحلّ النزاع الحدودي بين أوكرانيا وروسيا".وأوضح: "ستضم هذه المنطقة الاقتصادية مزارع رياح، وقطاعا زراعيا، وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط"، وأضاف المسؤول أن شركاء إقليميين قد التزموا بالفعل بتمويل المشروع، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الدول.وكان مسؤول إسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أن وسوريا اختتمتا في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة.وأوضح المسؤول أن المباحثات اتَّسمت بالإيجابية، وأسفرت عن توافق على تسريع وتيرة التفاوض واتخاذ إجراءات لبناء الثقة المتبادلة.