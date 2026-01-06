إطلاق نار في محيط قصر معاشيق جنوب اليمن

وأكد الشهود وفق وكالة "رويترز"، أن إطلاق النار اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية "بانسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من قصر معاشيق الرئاسي، في محافظة عدن جنوب ".من جهة أخرى، أعلنت سلطات جنوبي اليمن الموالية للمجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء، ترحيبها بقوات درع الوطن الحكومية، في تحول لافت في المشهد العسكري والسياسي في البلاد.