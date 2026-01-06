ترامب يكشف عزم بلاده تسريع معدلات إنتاج الأسلحة

وقال : "سنبدأ في إنتاجها بشكل أسرع بكثير. سنكون صارمين في تعاملنا مع شركات [المجمع الصناعي العسكري الأمريكي]".وأضاف: "لدينا أفضل الأسلحة في العالم. لكن الحصول عليها، بما في ذلك من قبل الحلفاء، يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. نقول للمقاولين في المجمع الصناعي العسكري أن يبدأوا في إنتاج الأسلحة بشكل أسرع".يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي صرح أمس الاثنين، بأن العالم دخل "حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى".