فرقاطة ألمانية تدخل على خط التوترات حول غرينلاند

وغادرت السفينة الحربية، التي تقل على متنها نحو 250 جندية وجنديا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ميناءها الرئيسي في فيلهلمسهافن ، وفقا لمتحدثة باسم البحرية الألمانية، وسط وداع عائلات وأصدقاء ورفاق طاقم السفينة على رصيف .وتحل "زاكسن" محل الفرقاطة "هامبورج" ضمن تشكيل " "، وكان طاقم "هامبورج" عاد إلى فيلهلمسهافن قبيل عيد الميلاد بعد رحلة بحرية استمرت نحو ستة أشهر، ومن المتوقع أن تعود "زاكسن" إلى مينائها الرئيسي في منتصف تموز المقبل.وإلى جانب الطاقم الأساسي، يضم طاقم "زاكسن" أيضا جنودا من جناح الطيران البحري في منطقة نوردهولتس.وستنضم "زاكسن" إلى ما يُعرف بـ" الدائمة الأولى لحلف الناتو"، وهي إحدى التشكيلات البحرية التابعة للحلف.وقال قائد السفينة فولفجانج إكمولر في بيان: "المهمة الأساسية لزاكسن ضمن المجموعة البحرية الدائمة الأولى لحلف الناتو تكمن في مراقبة طرق الملاحة البحرية الاستراتيجية وحمايتها، وكذلك حماية البنى التحتية الحيوية في وبحر الشمال وبحر البلطيق".ويأتي إبحار الفرقاطة "زاكسن" في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول جزيرة بين والدنمارك، حيث شدد الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية على الحاجة إلى الجزيرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فيما رفضت هذا المطلب، وأبدت عدة دول أوروبية دعمها للموقف الدنماركي.