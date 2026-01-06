ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران

وذكرت الوكالة أن الشرطي قتل بعد إصابته برصاصة أطلقها "مثيرو شغب" قرب مدينة ملكشاهي، مشيرة إلى أنه فارق الحياة في المستشفى.ويبلغ عدد سكان ملكشاهي نحو 20 ألف نسمة، وتضم عددا كبيرا من الأكراد، وكانت قد شهدت مواجهات، السبت، أسفرت عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن.الى ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى لأكثر من 36 شخصا واحتجاز 1200 في احتجاجات .من جهتها، أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية، الثلاثاء، مقتل 27 متظاهرا على الأقل، بينهم خمسة قاصرين، جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.وقالت المنظمة إن "المتظاهرين قُتلوا بالرصاص وبأشكال أخرى من العنف في ثماني محافظات"، مشيرة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.كما أفادت بأن الاحتجاجات امتدت إلى ما لا يقل عن 26 محافظة من أصل 31، إضافة إلى تنظيم تظاهرات طلابية في أكثر من 20 جامعة.وبحسب حصيلة تستند إلى بيانات رسمية أوردتها وسائل إعلام إيرانية، قتل 12 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن.