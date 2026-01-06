اتفاق بين سوريا وإسرائيل.. تشكيل خلية مشتركة لاحتواء التصعيد

جاء ‍ذلك في ‍بيان ⁠مشترك مع ‍ أصدرته ‌ ‍الأميركية، مساء الثلاثاء.وقال البيان: "برعاية الولايات المتحدة، اجتمع مسؤولون كبار من وسوريا في . وقد أتاحت قيادة في الشرق الأوسط إجراء مناقشات مثمرة، تمحورت حول احترام سيادة واستقرارها، وأمن إسرائيل، والازدهار لكلا البلدين".وأضاف: "وقد توصلت إسرائيل وسوريا إلى التفاهمات التالية: يُجدد الطرفان التزامهما بالسعي نحو التوصل إلى ترتيبات أمن واستقرار دائمة لكلا البلدين - قرر الطرفان إنشاء آلية اندماج/تنسيق مشتركة، وهي خلية اتصال مخصصة، لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية، وذلك تحت إشراف الولايات المتحدة - ستشكل هذه الآلية منصة لمعالجة أي خلافات على وجه السرعة والعمل على منع سوء الفهم".وتابع البيان: "تشيد الولايات المتحدة بهذه الخطوات الإيجابية، وتؤكد التزامها بدعم تنفيذ هذه التفاهمات، في إطار جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وعندما تتعاون الدول ذات السيادة بطريقة محترمة وبناءة، سيتحقق الازدهار".وختم بالقول: "يعكس هذا البيان المشترك روح اجتماع اليوم، وعزم الطرفين على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما لما فيه مصلحة الأجيال القادمة".