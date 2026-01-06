ترامب يحذر من عزله في حال خسارة انتخابات التجديد النصفي

وقال خلال خلوة للمشرعين الجمهوريين في في : "عليكم الفوز في الانتخابات النصفية، لأنه إذا لم نفز... سيعثرون حتما على سبب لعزلي.. سأُعزل".وحث الرئيس الأمريكي زملاءه الجمهوريين على العمل بروح الوحدة بشأن قضايا تتراوح بين السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي "الجندر" إلى الرعاية الصحية وإصلاحات الانتخابات، وتسويق سياساته للجمهور الغاضب من غلاء المعيشة.وستكون أجندة ترامب على المحك في انتخابات شهر المقبل، حيث سيتم التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد .وخلال كلمته أمام الجمهوريين، توقع ترامب فوزا ساحقا لهم في الانتخابات المقبلة، لكنه أعرب أيضا عن مخاوفه بشأن السابقة التاريخية التي تشير إلى أن حزب الرئيس الحالي عادة ما يكون أداؤه سيئا في انتخابات التجديد النصفي، قائلا: "يقولون إنه عندما تفوز بالرئاسة، تخسر الانتخابات النصفية". وأضاف: "أتمنى أن تشرحوا لي ما الذي يجري بحق الجحيم في عقول الجمهور".