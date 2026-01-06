واشنطن تعلن إحراز تقدم في محادثات بشأن أوكرانيا

وكتب ويتكوف في منشور على منصة "إكس" بعد الاجتماع: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في العديد من أهم مجالات العمل، بما في ذلك تطوير اتفاقية إطارية للضمانات الأمنية الثنائية وخطة لضمان الازدهار".وأضاف المبعوث الأمريكي أنه من المقرر أن تستمر المشاورات مع الوفد الأوكراني يومي 6 و7 يناير، معربا عن أمله في تحقيق ديناميكية إيجابية إضافية قريبا.وأكد ويتكوف أن المفاوضين الأمريكيين مصممون على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق السلام في أوكرانيا، وقال: "كلفنا الرئيس بتحقيق السلام في أوكرانيا، ونحن، بالنيابة عنه، مصممون على بذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذا السلام".وفي تطور متصل، أفاد ويتكوف بأن "تحالف الراغبين" قدم يوم الثلاثاء وثيقة إطارية تحدد الهيكل الأساسي للضمانات الأمنية لأوكرانيا، قائلا: "أصدر التحالف أيضا وثيقة تعرض الهيكل الأساسي للضمانات الأمنية".وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء جمعت ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، ، يوم الثلاثاء بفلاديمير والرئيس الفرنسي في .