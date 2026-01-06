سوريا.. قتلى وجرحى جراء قصف على أحياء في حلب

وأعلنت في حلب ارتفاع حصيلة الضحايا جراء استهداف قسد للأحياء السكنية إلى 4 قتلى من المدنيين، وإصابة 10 آخرين، بينهم نساء وأطفال.كما أفادت السورية (سانا)، بمقتل طفل وإصابة آخر، نتيجة استهدافهم بقذيفة صاروخية أطلقتها قسد على حي الميدان في حلب.وأشارت الوكالة، إلى وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية بحي في حلب، نتيجة سقوط قذائف أطلقتها قسد.وكشف الدفاع المدني السوري عن اندلاع حريق في حافلة ركاب بحي في مدينة حلب، نتيجة استهدافها بطيران مسير ملغم من قبل قوات الديمقراطية.وأفادت وسائل إعلام باستهداف قوات سوريا الديمقراطية محطة في منطقة السليمانية بحلب بمسيرة انتحارية.وذكر الدفاع المدني السوري أن الفرق التابعة له في وإدارة الكوارث سيطرت على الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.من جانبها، ذكرت الإخبارية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية تمنع المدنيين في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب من الخروج.وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس والنقل الجوي في سوريا تعليق الرحلات الجوية من وإلى لمدة 24 ساعة، اعتبارا من الثلاثاء.