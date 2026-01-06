مسؤول أمريكي: ترامب يريد الاستحواذ على غرينلاند خلال فترته

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن يريد الاستحواذ على خلال فترته الرئاسية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع، " يريد الاستحواذ على خلال فترته الرئاسية الحالية".

الى ذلك، قال بيان للبيت الأبيض، "الرئيس ترامب تحدث بوضوح أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي".

وكان قادة أوروبيون أكدوا، اليوم الثلاثاء، ردا على تصريحات للرئيس الأميركي عبر فيها عن رغبته بضم جزيرة جرينلاند إلى ، أن الجزيرة تعود ملكيتها لشعبها، مشددين على احترام سيادتها.