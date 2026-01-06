الكشف عن محادثات لتصدير النفط الفنزويلي إلى أمريكا

وبإمكان مصافي النفط الأمريكية الواقعة على ساحل معالجة النفط الخام الفنزويلي، وسبق لها استيراده قبل أن تفرض عقوبات على فنزويلا.

وكان الرئيس الأمريكي قال إن شركات أمريكية ستستغل نفط التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم، "تعويضا عن الأضرار التي سببتها للولايات المتحدة".



ويوم السبت الماضي، أعلن أن بلاده "ستدير" فنزويلا خلال فترة انتقالية إلى أن تتمكن من تنفيذ انتقال آمن ومنظم ومعقول للسلطة، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على واعتقال الرئيس وزوجته ونقلهم إلى الأراضي الأمريكية للمثول أمام القضاء الأمريكي في تهم مزعومة تتعلق بالمخدرات، في خطوة أثارت موجة إدانات دولية واسعة من قوى مناهضة للهيمنة، خصوصا من والصين ودول الجنوب العالمي.