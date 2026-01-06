"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا

يأتي لك وسط حديث متزايد عن نشر قوات متعددة الجنسيات وتوسيع أشكال الدعم العسكري والسياسي لكييف.وأوضح البولندي أن القادة المشاركين وقعوا "إعلان " المتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، مؤكدا أن الوثيقة تعبر عن نيات سياسية عامة ولا تتضمن التزامات محددة أو تعهدات ملزمة من الدول المشاركة. ومع ذلك، عكست القمة توجها أوروبيا واضحا لتعزيز الاستعداد لمرحلة ما بعد وقف القتال.وفي هذا السياق، أعلن البلجيكي تيو فرانكن أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا في حال التوصل إلى هدنة أو اتفاق سلام، فيما أكد رئيس الوزراء استعداد ستوكهولم لتزويد أوكرانيا بطائرات "غريبن" بعد تحقيق السلام.من جانبه، رأى وزير الخارجية التركي أن الجهود الحالية لتسوية النزاع وصلت إلى "أقرب نقطة حتى الآن من تحقيق سلام دائم".بدوره، كشف رئيس الوزراء البريطاني عن نية بلاده، بالتعاون مع ، إنشاء مراكز عسكرية ومستودعات للأسلحة والمعدات القتالية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، مشيرا إلى أن لندن ستشارك أيضاً في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة بعد توقف العمليات العسكرية.كما أكد توسك أن بولندا ستتولى الجوانب اللوجستية المتعلقة بضمانات الأمن المقدمة لكييف.