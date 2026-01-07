المجلس الانتقالي ينفي "هروب" رئيسه.. ويطالب السعودية بضمان سلامة وفده في الرياض

وقال المجلس في بيان ان "القائد عيدروس يواصل مهامه ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية من عدن"، مؤكدا "استمرار المجلس في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار".وعبر المجلس "عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفد المجلس الذي وصل إلى منذ ساعات"، مطالبا "السلطات بالوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفدنا الموجود في الرياض".وطالب المجلس "السلطات السعودية بتمكين وفده في الرياض من التواصل كشرط لأي حوار جاد وذي معنى".