متحدثا عن "سقوط النظام".. نجل الشاه بهلوي يوجه رسالة "الفرصة الأخيرة" للقوات المسلحة الإيرانية

وقال بهلوي في رسالة فيديوية: "‏هذه رسالة مباشرة موجهة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن الإيرانية، لقد ارتديتم الزي العسكري للدفاع عن الشعب الإيراني، وأنتم الآن أمام خيار تاريخي واضح، في هذه الأيام التي يبني فيها الشعب الإيراني الشجاع والمتحد تاريخه ويكتبه، سؤالي لكم: في أي جانب من التاريخ ستختارون - مع المجرمين أم مع الشعب؟ المسألة الأخرى ليست ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية، هذا النظام الفاسد والقمعي، ستسقط أم لا، بل السؤال الوحيد هو متى سيسقط هذا النظام، وهذا الوقت أقرب من أي وقت مضى"، بحسب قوله.وأضاف انه "في هذه اللحظات الحاسمة، أتوقع منكم العودة إلى أحضان الوطن، واستخدام سلاحكم لا لإطلاق النار على الشعب، بل لحمايته. وبذلك، لن تؤدوا واجبكم الوطني فحسب، بل ستحمون مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم أيضاً".‏وتابع: "قبل ستة أشهر، أُنشئت منصة التعاون الوطني لتكون قناةً آمنةً لكم للتعبير عن ولائكم للشعب. وقد سجّل فيها الآلاف منكم. ومع تجدد الانتفاضة الوطنية في وكثرة الطلبات الجديدة، جرى تحديث هذه المنصة لضمان حصول كل واحد منكم على رد فوري".وأشار الى انه "‏إذا كنت قد سجلت سابقًا ولم تتلقَّ ردًا، منك التسجيل مجددًا. حاليًا، الطريقة الآمنة الوحيدة للتسجيل هي مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) أثناء البث المباشر على تلفزيون إيران الدولي. هذه فرصتك الأخيرة للانضمام إلى الأمة وإنقاذ مصيرك من براثن الجمهورية الإسلامية الغارقة".‏وشدد: "ليعلم ظالمو الأمة ومن يطلقون الرصاص على الشعب يقيناً: سيتم التعرف عليهم ومعاقبتهم. أما من يقفون مع الشعب الإيراني فسيتم تكريمهم والاحتفاء بهم وطنياً. عاشت إيران".