"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا
تقارير إيرانية معارضة: مسلحون عراقيون دخلوا الى ايران لمواجهة الاحتجاجات
دوليات
2026-01-07 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
996 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت تقارير إيرانية "معارضة"، اليوم الأربعاء، عن نقل مسلحين عراقيين الى
ايران
وانخراطهم في عمليات مواجهة الاحتجاجات في بعض المحافظات الإيرانية.
وقال تقرير نقلته "
ايران
انترناشيونال"، ان فصائل عراقية دخلت الى ايران قبل 4 أيام وبدأت بتجنيد قوات لمساعدة قوات الأمنية الإيرانية لمواجهة الاحتجاجات، حيث تم ارسال 800 عنصر عراقي الى ايران حتى الان.
وبحسب التقارير فان عملية نقل هذه القوات تتم عبر المعابر الحدودية الثلاثة في شلامجه، وجازابه، وخسروي، ويتم وصف غطائها الرسمي بأنه "حج إلى الأماكن
المقدسة
للإمام الرضا في مشهد"، ولكن في الواقع، تتجمع هذه القوات في قاعدة
خامنئي
في الأهواز ثم يتم إرسالها إلى مناطق مختلفة للمشاركة في "قمع الاحتجاجات"، بحسب التقارير.
كما وثق عدد من المواطنين الإيرانيين لقطات تظهر العراقيين المسلحين، بحسب التقارير، وتم نشر بعض هذه المقاطع قبل أيام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
