تقارير إيرانية معارضة: مسلحون عراقيون دخلوا الى ايران لمواجهة الاحتجاجات

وقال تقرير نقلته " انترناشيونال"، ان فصائل عراقية دخلت الى ايران قبل 4 أيام وبدأت بتجنيد قوات لمساعدة قوات الأمنية الإيرانية لمواجهة الاحتجاجات، حيث تم ارسال 800 عنصر عراقي الى ايران حتى الان.وبحسب التقارير فان عملية نقل هذه القوات تتم عبر المعابر الحدودية الثلاثة في شلامجه، وجازابه، وخسروي، ويتم وصف غطائها الرسمي بأنه "حج إلى الأماكن للإمام الرضا في مشهد"، ولكن في الواقع، تتجمع هذه القوات في قاعدة في الأهواز ثم يتم إرسالها إلى مناطق مختلفة للمشاركة في "قمع الاحتجاجات"، بحسب التقارير.كما وثق عدد من المواطنين الإيرانيين لقطات تظهر العراقيين المسلحين، بحسب التقارير، وتم نشر بعض هذه المقاطع قبل أيام.