فيديو "لافتة ترامب" يشعل منصات التواصل.. ماذا يحدث في شوارع إيران؟ (فيديو)

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر مواطناً في وهو يضع ملصقاً يحمل اسم " " فوق لافتة رسمية لأحد الشوارع.وتأتي هذه الخطوة وسط موجة احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية.وتزامن انتشار المقطع مع تصريحات حادة للرئيس ، حذّر فيها السلطات الإيرانية من استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، ملوّحاً بردٍّ "قاسٍ جداً" في حال حدوث عمليات قتل للمحتجين. وأكد ترامب أن تراقب التطورات عن كثب، مشدداً على أن أي تصعيد دموي سيقابل برد فعل أمريكي قوي.في المقابل، قوبلت هذه التصريحات برفض إيراني رسمي، حيث وصفتها طهران بأنها "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية. وأكد ، عباس عراقچي، أن بلاده لن تقبل بأي تهديدات خارجية، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن سيادة البلاد.