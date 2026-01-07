Alsumaria Tv
LIVE
فيديو "لافتة ترامب" يشعل منصات التواصل.. ماذا يحدث في شوارع إيران؟ (فيديو)

دوليات

2026-01-07 | 04:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فيديو &quot;لافتة ترامب&quot; يشعل منصات التواصل.. ماذا يحدث في شوارع إيران؟ (فيديو)
المصدر:
ارم نيوز
955 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أقدم أحد المحتجين في العاصمة الإيرانية طهران، على خطوة رمزية لافتة بتغيير اسم أحد الشوارع إلى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واقعة وثقها مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر مواطناً في طهران وهو يضع ملصقاً يحمل اسم "دونالد ترامب" فوق لافتة رسمية لأحد الشوارع.


وتأتي هذه الخطوة وسط موجة احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتزامن انتشار المقطع مع تصريحات حادة للرئيس ترامب، حذّر فيها السلطات الإيرانية من استخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، ملوّحاً بردٍّ "قاسٍ جداً" في حال حدوث عمليات قتل للمحتجين. وأكد ترامب أن واشنطن تراقب التطورات عن كثب، مشدداً على أن أي تصعيد دموي سيقابل برد فعل أمريكي قوي.

في المقابل، قوبلت هذه التصريحات برفض إيراني رسمي، حيث وصفتها طهران بأنها "تدخل سافر" في شؤونها الداخلية. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، أن بلاده لن تقبل بأي تهديدات خارجية، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن سيادة البلاد.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

فيديو "لافتة ترامب" يشعل منصات التواصل

ماذا يحدث في شوارع إيران؟ (فيديو)

وزير الخارجية الإيراني

السومرية نيوز

دونالد ترامب

سومرية نيوز

السومرية

واشنطن

دونالد

طهران

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
من الأخير
Play
من الأخير
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
Play
حـ.رب البيانات تحتدم ... والمقـ.اومة تقترح تدريب الجيش - من الأخير م٢ - حلقة ١١١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
Play
العراق في دقيقة 6-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2025
12:45 | 2026-01-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
Play
‏6 كانون الثاني .. يوم المجد للجيش العراقي الباسل - Live Talk - الحلقة ١٩٧ | 2025
10:30 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
Play
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Play
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
‌انهيار مبنى سكني في طرابلس اللبنانية (فيديو)
09:15 | 2026-01-07
وزير الحرب الأمريكي يعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي
09:14 | 2026-01-07
هل سيقوم ترامب بنفي مادورو إلى تركيا.. اردوغان يجيب!
09:07 | 2026-01-07
الرئيس الإيراني يمنع "التعامل الأمني" مع المتظاهرين
07:47 | 2026-01-07
سوريا.. حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب مع تجدد الاشتباكات
07:40 | 2026-01-07
اتهامات جديدة تواجه الرئيس الفنزويلي في أمريكا
07:37 | 2026-01-07

