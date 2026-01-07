بكين تحذر: العملية الأمريكية في فنزويلا تهدد سلاسل التوريد العالمية

وقالت : "إن الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا قد أثر بشكل خطير على النظام الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا، ويهدد استقرار سلسلة التوريد العالمية. وتدين هذا بشدة".وردًا على سؤال حول كيفية تخطيط لحماية مصالحها في قطاع الطاقة في فنزويلا، أكدت المتحدة أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون بين دولتين ذواتي سيادة، يحميه القانون الدولي وقوانين البلدين.وأوضحت أن ستنتهك القانون الدولي إذا ما حاولت بيع النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركيةوأضافت أن بعض من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية كان من المرجح بيعه للصينوشددت على أنه يجب حماية حقوق الصين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.وكانت ABC، نقلاً عن مصادر مطلعة على موقف ، قد ذكرت سابقاً أن الولايات المتحدة طالبت فنزويلا "بالموافقة" على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة ومنح الأفضلية في بيع النفط الخام الثقيل.في وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي نفسه بأنه شخصية محورية في إدارة فنزويلا عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي على يد القوات الأمريكية.