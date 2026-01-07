اشتباكات وقصف وتعطيل دوام ودعوات لخروج الأهالي.. ماذا يحدث في سوريا؟

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش أن كافة "مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".وتابعت أنها "تهيب بأهلنا المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم قسد"، معلنة عن فتح معبرين إنسانيين آمنين (العوارض وشارع الزهور) لخروج الأهالي حتى الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت دمشق.وكانت السورية (سانا) أفادت بأن قسد تستهدف بالقذائف حي السريان، وقوات الجيش العربي السوري تشتبك معها في محور الكاستيلو والشيحان.ولم يُعرف على الفور ما نتج عن القصف من خسائر في الممتلكات والأرواح.والثلاثاء، قصف تنظيم "قسد" أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى 21 مصابا.وعلاوة على المدنيين، قُتل عسكري سوري وأصيب 5 آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة، شنّه التنظيم على مواقع للجيش السوري في المدينة.وشهد محيط دوار شيحان، في حلب بسوريا، إطلاق رصاص واشتباكات عقب استهداف مسيّرة تابعة لقوات الديمقراطية للمنطقة. في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية فصائل تابعة لوزارة الدفاع باستهداف حي الشيخ مقصود، ومركز ناحية دير حافر، الخاضعين لسيطرتها، محملة إياها مسؤولية التصعيد ومتعهدة بالرد.وإثر هذه التطورات، أعلنت للطيران السوري تعليق الرحلات الجوية من وإليه لمدة 24 ساعة، كما أعلن محافظ حلب تعليق الدوام اليوم الأربعاء في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، وإلغاء جميع الفعاليات الجماعية والاجتماعية.وقال المحافظ إن قرار تعليق الدوام جاء بالنظر إلى الأوضاع الراهنة، ولقصف قوات سوريا الديمقراطية عددا من المستشفيات والمؤسسات.والاثنين، أعلنت إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب، نفذته "قسد".والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية بحضور زعيمها لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".وتواصل قسد المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي.ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في ، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.