تصعيد خطير في سوريا.. دمشق: مواقع "قسد" أهدافا مشروعة لنا

وأهابت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء بالمدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بالابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم قسد.كما شددت على أن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب باتت منطقةً عسكريةً مغلقةً ظهر اليوم.وأعلنت عن معبرين إنسانيين آمنين هما "معبر العوارض" و"معبر شارع الزهور" المعروفين لأهالي المنطقة حتى الساعة 3 ظهراً.جاء هذا بعدما قُتل 9 أشخاص على الأقل غالبيتهم مدنيون الثلاثاء في مدينة حلب شمال ، جراء اشتباكات مستمرة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية، تعد من الأعنف بين الطرفين منذ أشهر.كما أتت هذه التطورات في وقت تعثّرت فيه المفاوضات بين السلطات السورية وقوات سوريا الديموقراطية منذ أشهر، رغم توقيعهما اتفاقا في آذار/مارس نصّ على دمج مؤسسات في إطار .