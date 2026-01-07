إيران تكرر: الوقت غير مناسب للتفاوض مع واشنطن

وقال عراقجي في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الأربعاء: " لم تغادر أبداً طاولة المفاوضات.. كنا دائما على استعداد لمفاوضات تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تتبنى حاليا مثل هذا النهج".وفي شأن الاحتجاجات الجارية داخل إيران، أشار الوزير إلى أنها "قضية داخلية لا تعني أي حكومة أجنبية أو طرف خارجي سوى الشعب الإيراني".