سوريا.. حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب مع تجدد الاشتباكات

وقال الدفاع المدني السوري إنه أجلى نحو 850 مدنياً، معظمهم من الحيين المذكورين، عبر ممر إنساني، استجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والاشتباكات. وأوضح أن الإجلاء تم عبر نقطتي تجمع في منطقة العوارض وشارع الزهور، مع تزايد نزوح المدنيين من مناطق التوتر.وفي السياق، أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا) بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف الخاضعة لسيطرة “قسد” داخل مدينة حلب.من جهتها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن مواقع “قسد” العسكرية داخل الحيين تعد أهدافاً عسكرية مشروعة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عنها، ومعلنة اعتبار المنطقة “عسكرية مغلقة” اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.وتأتي هذه التطورات رغم اتفاقات سابقة بين الطرفين لتنظيم الوضع الأمني في الشيخ مقصود والأشرفية، ولدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن ، إلا أن التصعيد الأخير أعاد التوتر إلى المدينة.