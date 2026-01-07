الرئيس الإيراني يمنع "التعامل الأمني" مع المتظاهرين

وقال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية قائم‌ بناه، إن "الرئيس بزشكيان شدد، خلال اجتماع حكومي، على ضرورة عدم إلى الأسلوب الأمني في التعامل مع المحتجين، محذراً من أن أي مقاربة قمعية قد تُلحق ضرراً بالأمن القومي".وأوضح قائم‌ بناه أن "توجيهات الرئيس تُميز بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف، مشدداً على أن من يحمل السلاح أو السكين ويهاجم المراكز الشرطية والعسكرية يُعد مثيراً للشغب ويجب فصله عن صفوف المحتجين".