قسد: لا وجود عسكري لنا في حلب.. وهذا ما قمنا به

وقالت قسد في تصريحات صحفية، إنه "لا وجود عسكري لنا في حلب وانسحبنا بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام"، مشيرة الى انه "سلمنا الملف الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب إلى قوى الأمن الداخلي.وكانت السورية " "، ذكرت أن قوات الديموقراطية تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء مدينة حلب.وكتبت الوكالة: "تنظيم قسد يستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء في المدينة ومحيط دوار ".وشددت الوكالة على أن "تنظيم قسد يواصل استهداف وحي السريان بقذائف الهاون والمدفعية".ومن جانبها اتهمت قناة "الإخبارية السورية" قسد باستهداف الطرق التي يسلكها المدنيون الخارجون من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.ونقلت "سانا" في وقت سابق، عن "هيئة العمليات في الجيش العربي السوري" بيانا جاء فيه: "قريبا سيتم بسط الأمن والاستقرار في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطريقة المناسبة لحماية الأهالي من بطش تنظيم قسد".وأضاف البيان: "تنظيم قسد يستهدف الأهالي أثناء خروجهم من الأحياء لمنعهم من الخروج"، مؤكدا أن "الجيش العربي السوري لم يبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة تنظيم قسد، وما زال يؤمن خروج الأهالي من أحياء الأشرفية والشيخ مقصود".وتأتي هذه التطورات عقب التصعيد المستمر خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت يوم الاثنين، أن "قسد" استهدفت حاجزا للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش في محيط بلدة دير حافر شرق حلب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود وإعطاب آليتين.من جانبها، اتهمت "قسد" يوم أمس الثلاثاء، الجيش السوري باستهداف مركز ناحية دير حافر، التي وصفتها بأنها "مكتظة بالمدنيين"، باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة وطائرات مسيرة انتحارية، مما تسبب، وفق بيانها، في أضرار لشبكات الكهرباء، ونشرت عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاضرار التي تحدثت عنها.