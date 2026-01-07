قسد تعلن انسحابها من حلب

وقالت قسد في بيان ورد لـ ، "لا وجود عسكريا لنا في مدينة حلب وانسحبنا بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام"، مبينة "سلمنا الملف الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب إلى قوى الأمن الداخلي".وأكدت ان "الادعاءات بوجود نية لتحرك عسكري لقواتنا انطلاقا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية كاذبة ومفبركة"، مشيرا الى "استمرار العمل العسكري على حيي الشيخ مقصود والأشرفية سيقود إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على حلب وحدها".