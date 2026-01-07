بارزاني يحذر من خطورة أوضاع حلب ويدعو لحماية الأكراد

وأشار ، في بيان تابعته ، إلى أن "تصاعد العنف والاشتباكات في مدينة حلب يمثل تطوراً خطيراً ومثيراً للقلق، لما يحمله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الأبرياء، محذراً من تنامي ممارسات عنصرية تستهدف الأكراد في تلك المناطق".ودعا بارزاني، السلطات السورية إلى "عدم السماح للخلافات السياسية أو الوطنية بأن تؤدي إلى معاناة المواطنين الأكراد أو تهجيرهم من مناطقهم التاريخية، مطالباً في الوقت نفسه القوى الكردية، ولا سيما قوات الديمقراطية (قسد)، بالعمل على إيقاف القتال".وشدد على أن "الحل يكمن في وقف الحروب والصراعات، واللجوء إلى الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف، مؤكداً أن تعريض حياة المدنيين للخطر أو ممارسة العنصرية ضد الشعب الكردي يُعد جريمة ضد الإنسانية وله عواقب خطيرة".