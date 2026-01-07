شلت دفاعات فنزويلا.. ماذا تعرف عن "غراولر"؟

ووفقا لصحيفة "وول " الأميركية، لا تهاجم طائرات "إي إيه 18 جي غراولر" الأشخاص، فهي متخصصة في الحرب الالكترونية، ومن المرجح أنها لعبت دورا أساسيا في "شل" الدفاعات الجوية الفنزويلية بسرعة فائقة خلال العملية الأميركية الخاطفة التي أشرف عليها شخصيا.وتستند هذه الطائرة إلى مقاتلة "إف إيه 18 إف سوبر هورنت" من شركة " "، وتعد ركيزة أساسية في قدرات الحرب الإلكترونية الأميركية، وهو مجال تراجع إلى حد كبير بعد الحرب الباردة، ثم شهد نهضة جديدة بعد استخدامه المكثف في حرب أوكرانيا.وقال خبير الحرب الإلكترونية في معهد " سيرفيسز" للدراسات الاستراتيجية توماس ويذينغتون، إن "غراولر تعد العمود الفقري لآلية الحرب الإلكترونية في الأميركية، وكانت تتولى مهمة تحديد مواقع الرادارات الفنزويلية وتشويشها، والقيام بمهام مماثلة ضد الاتصالات العسكرية".وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت أسرابا من الطائرات العسكرية، من بينها مقاتلات "إف 22" و"إف 35" و"إف 18"، وقاذفات "بي 1"، وطائرات مسيّرة، لتعطيل الدفاعات الجوية وقطع الاتصالات الفنزويلية، في وقت تنفذ به قوات " " الخاصة عملية اعتقال وزوجته من عقر داره.وقال المحلل الدفاعي الأميركي نيك كانينغهام، إن "واشنطن تمكنت بسهولة من الطيران داخل أجواء فنزويلا لأنها وجدت خصما أقل تطورا يملك دفاعات جوية لا بأس بها لكن بأعداد محدودة".وكانت فنزويلا تمتلك، إلى جانب رادارات صينية، 12 منظومة دفاع جوي من طراز "إس 300"، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.والعام الماضي، تمكن الإسرائيلي من تجاوز وتدمير نسخ من هذا النظام سوفيتي التطوير، خلال هجماته على .ومكنت طائرة "غراولر" وغيرها من الطائرات الأميركية من الالتفاف بسهولة على أنظمة الدفاع الجوي القديمة في البلاد، التي تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية.وتمتلك "غراولر"، التي دخلت الخدمة عام 2008، أدوات معقدة، فهي تستطيع على سبيل المثال محاكاة وجود عدة طائرات على رادار العدو عبر التقاط نبضاته وإرسالها إليه مجددا، بحسب ويذينغتون.كما تحمل ما يعرف باسم الصواريخ المضادة للاشعاع، التي تكتشف رادارات الخصم ثم تدمرها.وتعتمد معظم الطائرات الحديثة مبادئ الحرب الإلكترونية، أساسا لحماية اتصالاتها الذاتية، إذ تتمتع مقاتلة "إف 35" مثلا بقدرات قوية في هذا المجال، إلا أن "غراولر مدججة بمعدات الحرب الإلكترونية، تحملها في حواضن كبيرة أسفل أجنحة وجسم الطائرة".وتضم الطائرة طاقما من شخصين، أحدهما متخصص في الحرب الإلكترونية، وقد بلغ سعرها عام 2021 نحو 67 مليون دولار.وتراجع اهتمام الدول بالحرب الإلكترونية منذ نهاية الحرب البادرة، غير أن الحرب في أوكرانيا، التي تعد "أكبر حرب إلكترونية في التاريخ"، دفعت الجيوش إلى التسابق من أجل تطوير قدرات جديدة.