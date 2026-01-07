الصفحة الرئيسية
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
ترامب: روسيا والصين لن تخشيا "الناتو" إذا لم نكن جزءا منه
دوليات
2026-01-07 | 11:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 شوهد
شكك الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، في فاعلية
حلف شمال الأطلسي
"الناتو" من دون مشاركة
واشنطن
.
وكتب
ترامب
على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن: "
روسيا
والصين ليستا خائفتين على الإطلاق من حلف
الناتو
بدون
الولايات المتحدة
، وأشك في أن الحلف سيقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا كنا نحتاج إليها حقا".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول أعباء
واشنطن
المالية والعسكرية داخل الحلف، ومستقبل التزاماتها تجاه حلفائها الأوروبيين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
عمدة نيويورك زهران ممداني: إذا حاول ترامب اضطهاد أهل المدينة "سأحاربه"
12:21 | 2025-11-05
واشنطن تحذر حلفاء الناتو من صفقة "أسوأ" لأوكرانيا
13:15 | 2025-11-22
أمريكا تشارك في مناورات الردع النووي لحلف "الناتو"
13:15 | 2025-10-10
الصين ترد على ترامب: "لا تجارب نووية سرية تحت الأرض"
04:59 | 2025-11-03
دونالد
ترامب
حلف شمال الأطلسي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
واشنطن
الناتو
روسيا
