ترامب: روسيا والصين لن تخشيا "الناتو" إذا لم نكن جزءا منه

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن: " والصين ليستا خائفتين على الإطلاق من حلف بدون ، وأشك في أن الحلف سيقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا كنا نحتاج إليها حقا".وتأتي تصريحات ترامب في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول أعباء المالية والعسكرية داخل الحلف، ومستقبل التزاماتها تجاه حلفائها الأوروبيين.