البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء غرينلاند

وقالت المتحدثة باسم إن "مسألة شراء تم بحثها بالفعل بين الرئيس وفريقه للأمن القومي".وأضافت ان "الاستحواذ على غرينلاند سيمنحنا مزيدا من السيطرة على منطقة القطب".