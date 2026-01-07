سيناتور امريكي يلوح باغتيال المرشد الإيراني

وقال غراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، موجها خطابه إلى المتظاهرين الإيرانيين: "نحن ندعمكم ليس أوباما. هو يدعمكم".ووجه خطابه إلى قائلا: "عليك أن تفهم، إذا واصلت قتل شعبك الذي يطالب بحياة أفضل فإن سيقتلك".وأضاف: "التغيير قادم إلى ، وسيكون أكبر تغيير في تاريخ الشرق الأوسط للتخلص من هذا النظام النازي".وأشار الحليف المقرب من ترامب إلى أن "ما حدث في فنزويلا واعتقال الرئيس السابق يجب أن يكون رسالة للقيادة الإيرانية، بأن لن تتسامح مع القمع الدموي للمتظاهرين".وشهدت خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة في مدن عدة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، اندلعت خلالها مواجهات بين الأمن والمتظاهرين وأسفرت عن مقتل 36 شخصا من المتظاهرين وعناصر الأمن، واعتقال أكثر من 1200 محتج.وبعد انطلاق الاحتجاجات، قال ترامب إن تراقب الوضع عن كثب وجاهزة للتدخل.وأوضح الرئيس الأميركي: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".وندد بتصريحات ترامب، واصفا إياها بـ"المتهورة والخطيرة".