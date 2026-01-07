ترامب ينتقد قطاع الصناعات الدفاعية ويطالب برفع الميزانية العسكرية

انتقد الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، قطاع ، معتبرا أنه بطيء في تسليم المعدات الحيوية.

وقال في تصريحات صحافية، "شركات الدفاع لا تنتج معداتنا العسكرية بالسرعة الكافية ولا تجري لها الصيانة اللازمة بالسرعة المطلوبة".

وأضاف أن "قطاع بطيء في تسليم المعدات الحيوية لقواتنا المسلحة وحلفائنا".

الى ذلك، أعلن ترامب، أن "ميزانيتنا العسكرية للعام المقبل يجب أن تكون 1.5 ترليون دولار وليس تريلونا واحدا فقط".