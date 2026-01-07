نتنياهو يبلغ وزراء بوجود ضوء أخضر لشن هجوم في لبنان

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقرير ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصدرين مطلعين، أن تدرس شن عملية في من أجل القضاء على "تهديد ".وحسب "كان"، ناقش نتنياهو توسيع الهجمات الإسرائيلية في لبنان مع ، خلال لقائهما في فلوريدا في أواخر .ووفق هيئة البث، تمكن "حزب الله" في ظل وقف إطلاق النار، من إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، كما زعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة تقف عاجزة أمام الحزب.وأضافت المصادر أن لا تستبعد إمكانية قيام إسرائيل بعملية ضد "حزب الله"، لكنها أضافت أن نتنياهو طُلب منه الانتظار في اتخاذ القرار للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.ويأتي هذا التقييم في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية– الإسرائيلية، ومع تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن فشل المسار السياسي والدبلوماسي في فرض نزع سلاح حزب الله، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية الدقيقة.جدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية أكد في ديسمبر الماضي أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح ستشمل المنطقة بين ضفتي جنوبا، ونهر الأولي شمالا.من جهته، يؤكد "حزب الله" اللبناني أنه التزم بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي بدأ سريانه في 2024، فيما تستمر الخروقات الإسرائيلية للاتفاق بشكل يومي، حيث تجاوزت الآلاف، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى في لبنان.