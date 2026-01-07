الولايات المتحدة.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مينيابوليس

وأدى إطلاق النار إلى حالة من التوتر والفوضى في المنطقة، إذ أعلنت سلطات المدينة، في بيان عبر ، أنها "على علم بإطلاق نار تورط فيه عناصر من إنفاذ القانون الفيدرالي قرب تقاطع شارع إيست 34 وشارع بورتلاند"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة.ونقلت شبكة " نيوز" عن مصدر في أن الحادث مرتبط بواقعة دهس بمركبة.ومع تصاعد الاحتجاجات، استخدم عملاء فدراليون مواد كيميائية مهيجة لتفريق المتظاهرين بعد إلقاء كرات ثلج على آلياتهم، بينما بقيت شرطة مينيابوليس وعناصر من في المكان لفرض إجراءات ضبط الحشود، عقب انسحاب العناصر الفدرالية من الموقع.وتأتي هذه التطورات في ظل إطلاق الداخلي عملية واسعة النطاق لإنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس وسانت بول، بمشاركة نحو 2000 عميل وضابط، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بأن الحملة تؤدي إلى تصعيد التوتر في الشوارع وتكرار مشاهد الاحتجاج التي شهدتها مدن أمريكية أخرى.