من ثلاث مراحل.. واشنطن تكشف عن خطة لوضع فنزويلا

وقال روبيو للصحفيين: "مع تقدمنا للأمام، سنصف هذه العملية، التي تتكون في فنزويلا من ثلاث مراحل. الخطوة الأولى هي تثبيت الوضع في البلاد. نحن لا نريد أن تغرق في ."وتنقسم المراحل الثلاث إلى، "مرحلة التثبيت: تهدف إلى استقرار الوضع في البلاد ومنع الانزلاق إلى الفوضى"، و"مرحلة الاستعادة الاقتصادية: أوضح روبيو أن هذه المرحلة "ستكون ما نسميه الاستعادة. وتتمثل في ضمان استحواذ الشركات الأمريكية والغربية وغيرها استحواذاً عادلا لسوق فنزويلا."والمرحلة الثالثة والأخيرة، " : شدد روبيو على أن الخطة تنص على البدء المتزامن لعملية ، بما في ذلك عن المعارضة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين أو عودتهم، وبدء إعادة بناء .وفيما يتعلق بموارد فنزويلا النفطية، صرح روبيو أن النفط الفنزويلي الذي سيتم طرحه في السوق في إطار البرنامج الأمريكي "سيتم بيعه في السوق، بأسعار السوق، وليس بالحسومات التي كانت فنزويلا تحصل عليها سابقا".وكان الرئيس الأمريكي قد أكد شن ضربات على فنزويلا، معلنا "اعتقال وترحيل" الرئيس وزوجته سيليا فلوريس خارج البلاد، وقد نُقل الزوجان إلى واحتُجزا في سجن بروكلين بجنوب .ومثل مادورو وزوجته أمام للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في 5 يناير، حيث وُجهت إليهما تهم بالضلوع في تجارة ، وفقا للسلطات الأمريكية، وقد أعلن كل منهما عدم اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إليهما.