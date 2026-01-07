Alsumaria Tv
من ثلاث مراحل.. واشنطن تكشف عن خطة لوضع فنزويلا

دوليات

2026-01-07 | 15:11
من ثلاث مراحل.. واشنطن تكشف عن خطة لوضع فنزويلا
المصدر:
روسيا اليوم
315 شوهد

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة ثلاثية المراحل لوضع فنزويلا، تتضمن تثبيت الوضع، واستعادة الاقتصاد، ثم نقل السلطة.

وقال روبيو للصحفيين: "مع تقدمنا للأمام، سنصف هذه العملية، التي تتكون في فنزويلا من ثلاث مراحل. الخطوة الأولى هي تثبيت الوضع في البلاد. نحن لا نريد أن تغرق في الفوضى."

وتنقسم المراحل الثلاث إلى، "مرحلة التثبيت: تهدف إلى استقرار الوضع في البلاد ومنع الانزلاق إلى الفوضى"، و"مرحلة الاستعادة الاقتصادية: أوضح روبيو أن هذه المرحلة "ستكون ما نسميه الاستعادة. وتتمثل في ضمان استحواذ الشركات الأمريكية والغربية وغيرها استحواذاً عادلا لسوق فنزويلا."

والمرحلة الثالثة والأخيرة، "نقل السلطة: شدد روبيو على أن الخطة تنص على البدء المتزامن لعملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك العفو عن المعارضة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين أو عودتهم، وبدء إعادة بناء المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بموارد فنزويلا النفطية، صرح روبيو أن النفط الفنزويلي الذي سيتم طرحه في السوق في إطار البرنامج الأمريكي "سيتم بيعه في السوق، بأسعار السوق، وليس بالحسومات التي كانت فنزويلا تحصل عليها سابقا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد شن ضربات على فنزويلا، معلنا "اعتقال وترحيل" الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خارج البلاد، وقد نُقل الزوجان إلى الولايات المتحدة واحتُجزا في سجن بروكلين بجنوب نيويورك.

ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة الاتحادية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك في 5 يناير، حيث وُجهت إليهما تهم بالضلوع في تجارة المخدرات، وفقا للسلطات الأمريكية، وقد أعلن كل منهما عدم اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إليهما.
 
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
Play
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
Play
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
Play
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Play
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
Play
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Play
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
Play
بغداد الفضل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
Play
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
Play
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
Play
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
Play
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Play
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
اخترنا لك
ترامب يوقع مذكرة رئاسية بالانسحاب من 66 منظمة دولية
17:05 | 2026-01-07
قصف روسي يستهدف مقاطعتين في أوكرانيا
16:20 | 2026-01-07
أول تعليق أممي على حادثة احتجاز الناقلة الروسية
15:36 | 2026-01-07
الولايات المتحدة.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مينيابوليس
14:53 | 2026-01-07
نتنياهو يبلغ وزراء بوجود ضوء أخضر لشن هجوم في لبنان
14:27 | 2026-01-07
ترامب ينتقد قطاع الصناعات الدفاعية ويطالب برفع الميزانية العسكرية
14:25 | 2026-01-07

