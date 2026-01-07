أول تعليق أممي على حادثة احتجاز الناقلة الروسية

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ، في تصريح للصحفيين: "نحن بالطبع على علم بالوضع في هذه المرحلة. ليس لدينا معلومات كافية لنقول أي شيء يتجاوز موقفنا المعلن بشأن هذه القضايا".وأكد دوجاريك على المبدأ الثابت للأمم المتحدة، قائلا: "أي إجراءات لإنفاذ القانون في المحيطات والبحار يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي المعمول به لضمان السلامة البحرية في المياه الدولية".واختتم الناطق الرسمي حديثه بالدعوة إلى ضبط النفس، قائلا: "نود رؤية منع أي تصعيد إضافي في هذه المسألة".وكانت القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية قد أفادت يوم الأربعاء بأن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" بسبب انتهاكها نظام العقوبات الأمريكي.