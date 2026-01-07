قصف روسي يستهدف مقاطعتين في أوكرانيا

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عن تعرض مقاطعتين في البلاد لقصف روسي.

وقالت الهيئة، "قتيلان ومصابون في قصف روسي على مقاطعة أوديسا"، مردفة "قتيل ومصابون في قصف روسي على مقاطعة دنيبرو".

الى ذلك، أفادت ، بـ"اندلاع حريق إثر ضربة روسية على ميناء بمنطقة أوديسا".