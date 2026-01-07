ترامب يوقع مذكرة رئاسية بالانسحاب من 66 منظمة دولية

وقع الرئيس الأمريكي ، مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية.

وقال ، إن " يوقع مذكرة رئاسية توجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية لم تعد تخدم مصالح ".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل وأسماء هذه المنظمات حتى الان.