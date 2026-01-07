النفط الفنزويلية تتفاوض مع إدارة ترامب بشأن بيع النفط

وقالت الشركة في بيان: "تم تطوير هذه العملية بموجب خطط مماثلة لتلك المعمول بها مع ، مثل ، وتعتمد على معاملة تجارية بحتة، مع معايير والشفافية والمنفعة لكلا الطرفين".وتعتزم السماح باستيراد معدات خاصة بحقول النفط وقطع الغيار والخدمات لزيادة إنتاج النفط في فنزويلا، والذي يبلغ نحو مليون برميل يوميا.وكانت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، قالت خلال مؤتمر صحفي دوري، إن جميع عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول إلى حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة.كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلق بشكل انتقائي عقوباتها المفروضة على فنزويلا للسماح بمبيعاتها النفطية.