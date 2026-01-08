ليلة الـ100 قتيل.. تفاصيل كاملة عن الهجوم الأميركي على فنزويلا

وقال الفنزويلي ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يُبث عبر التلفزيون الرسمي، إن "سيليا أُصيبت في رأسها وتلقّت ضربة في جسدها، أما الرفيق نيكولاس فأُصيب في ساقه، ولحسن الحظ فإنهما يتعافيان من إصاباتهما".وأضاف، "حتى الآن، وأشدد على ذلك، هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى. كان الهجوم على بلدنا مروّعاً".وفي السياق، نشرت القوات الفنزويلية، مقاطع فيديو لجنازات الجنود القتلى، أظهرت عشرات المشيّعين يذرفون الدموع، ونعوشاً مغطاة بالأعلام الفنزويلية، إلى جانب خطابات أشادت بـ"شجاعة وبسالة وشرف وولاء"الجنود الذين سقطوا خلال الهجوم.وكانت شبكة CNN الأميركية قد كشفت في وقت سابق أنّ الرئيس الفنزويلي وزوجته أُصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية خلال عملية اعتقالهما في . وأفادت الشبكة بأن مسؤولين في أبلغوا مشرّعين أميركيين أنّ وزوجته تعرّضا لإصابات في رأسيهما خلال محاولة الهروب.وبحسب مصادر مطّلعة على الإحاطة الإعلامية التي قدّمتها الشبكة، فإن الإصابات وقعت نتيجة ارتطام رأسي مادورو وفلوريس أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية التي كانت تسعى إلى توقيفهما، فيما وُصفت إصابة فلوريس في الرأس بأنها طفيفة.وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاحتماء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمّعهما السكني، غير أنّ انخفاض إطار الباب أدّى إلى ارتطام رأسيهما أثناء الهروب. وأضافت أنّ عناصر من قوات « فورس» ألقوا القبض عليهما لاحقاً وقدّموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع.