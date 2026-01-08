بري يؤيد بيان الجيش ويوجه رسالة إلى إسرائيل

وثمن، في بيان، الإنجازات التي حققها "والتي كادت أن تكون كاملة، لولا استمرار احتلال لعدد من النقاط، والخروقات اليومية التي ترتكبها من قصفٍ وتدمير، فضلًا عن العوائق التي تضعها في طريق عمل الجيش، على الرغم من عدم تسلّمه أي قدرات عسكرية كان قد وُعِدَ بها"، موضحاً أن "الجنوب أكد ويؤكد أنّه متعطّش لوجود جيشه وحمايته".وندد بري بـ"المؤامرات والأطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، ليس آخرها التعرّض لقوات اليونيفيل والمطالبة بإنهاء وجودها في الجنوب، ما يعرّض القرار الدولي رقم 1701 لعدم التنفيذ".وتوجه بري للعدو الإسرائيلي قائلاً: "اخرجوا من أرضنا، وغادروا سماءنا، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال".أعلنت قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم التزامها الكامل بتولي المسؤولية الحصرية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي ، لا سيّما في منطقة جنوب ، مشيرة إلى أن خطة حصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى.