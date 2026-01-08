قسد تعلن صد هجوم على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

وأكدت قسد في بيان أن "القوات كبّدت المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، مشيرةً إلى أن "الوضع الأمني في الحيّين بات تحت السيطرة".وأضافت أن "قواتها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا لأي هجمات محتملة".