ماذا واجهوا جنود فنزويلا خلال اعتقال مادورو.. هذه التفاصيل

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على صفحة القوات المسلحة على رقيبا أول يروي نجاته من انفجار قنبلة، ورواية أخرى لجندي أصيب بنيران طائرة أثناء محاولته الصعود إلى دبابة.وقع الحادثان في 3 يناير عندما شنت غارات واسعة النطاق على فنزويلا ومادورو، وهو تصعيد خطير أدخل الدولة الواقعة في الجنوبية في حالة من عدم اليقين.وتحدث الرقيب أول ريكاردو سالازار من سريره في المستشفى، مستذكرا تعرضه لقصف مع جندي زميل له في التجريبية للقوات المسلحة، الواقعة بجوار قاعدة لا كارلوتا العسكرية على الأطراف الشرقية للعاصمة ، حيث قال: "سمعت الانفجار. سمعت صفيرًا، لا شيء سوى الصفير. في تلك اللحظة، لم أسمع صوت مروحية، ولا أي شيء من هذا القبيل".واستذكر سالازار كيف ركض إلى الخارج ليأخذ سلاحيه المضادين للطائرات من طراز إيغلا-إس روسيي الصنع، وثبّتهما على كتفه، حين سقطت قنبلة وأفقدته وعيه.قال سالازار: "حينها طرتُ مع الجندي، الرقيب أول ويلفريدو، الذي ظل واعيًا.. أخرجنا، أما أنا فكنت فاقدًا للوعي ومصابًا.. عندما نهضت، كان كل شيء قد انهار، كل شيء دُمّر تمامًا".وفي مقطع فيديو آخر نشرته قناة " " على صفحتها على فيسبوك، أشار الرقيب فرانسيسكو ماتشيلاندا إلى أن وحدته اعترضت مروحية خلال الهجمات، حيث قال: "عندما كانت المروحية تهبط، كان علينا أن نتحرك، وإلا لكانوا سيسيطرون على الوحدة في تلك اللحظة، عادت المروحية إلى الأعلى وغادرت".وأضاف أن الطائرة غادرت بعد أن رأت أفرادًا منتشرين يطلقون النار من مواقع متعددة، دون أن يحدد مكان تبادل إطلاق النار، وأعرب عن فخره بالدفاع عن بلاده، رافضًا رؤية الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة ستحكم فنزويلا، قائلاً: "نحن شعب حر، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن بلدنا".وفي مقطع فيديو ثالث، نُشر الخميس، استذكر رجل بطولة الملازم أول ليرويس جيوفاني ريفيرو تشيرينوس، البالغ من العمر 27 عاما، والذي قتل خلال الهجمات، وفقا لمنشور على "فيسبوك"، ولم يحدد مكان وقوع الهجوم.وقال الرجل في الفيديو: "عندما رأوا أنهم يتعرضون للهجوم، خرجوا... بدأ الرفاق الذين كانوا على التل في صد الهجوم.. وقال الرجال: لن نغادر من هنا... سنموت بأحذيتنا".وأضاف الرجل وهو يكبح دموعه: "حاول (ريفيرو تشيرينوس) ركوب دبابة... حسنًا، جاءت الطائرة، وأمطرته بالرصاص... دون أن يفكر في أي شيء أو أي شخص... حسنًا... أصابته الرصاصات، أصابته. مات وهو يدافع عن مبادئه، كبطل".