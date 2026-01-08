سوريا.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وقسد تواصل قصف الاحياء

وذكرت ، أن "عدد الضحايا المدنيين إثر استهداف قسد الأحياء السكنية في حلب ارتفع إلى 9 قتلى و55 جريحا"، بحسب .فيما اشارت وسائل اعلام أخرى الى، اندلاع حريق في شارع فيصل بين حيي الجميلية والسبيل بمدينة حلب جراء سقوط قذائف أطلقها تنظيم قسد، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده.